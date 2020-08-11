Протесты в Беларуси: кандидат Тихановська исчезла, связи с ней нет, - Радыё Свабода
Об этом сообщает Радыё Свабода .
По данным издания, Тихановская и ее единомышленники вошли в здание ЦИК около 16:00. Через 3 часа адвокат Максим Знак и его единомышленники вышли из здания ЦИК. По его словам, "представители государственных органов" разговаривали с Тихановской без свидетелей. Кандидатку в президенты якобы предупредили о недопустимости действий, способствующих беспорядкам.
По словам адвоката, Тихановська покинула здание ЦИК через другой подъезд. Адвокат отмечает, что кандидат в президенты находится на свободе и все прокомментирует позже.
Около 21:30 пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Светланы Тихановськои Анна Красулин сообщила изданию, что Тихановська после выхода из ЦИК сказала, что "приняла решение" и уехала в неизвестном направлении. При этом в штабе кандидата не знают, что именно она решила.
Сейчас штаб не имеет контакта с Тихановской.
Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.
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