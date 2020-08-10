Протесты в Беларуси: НАТО осудило насилие со стороны силовиков
10 августа, 2020, 20:41
НАТО осудило насилие против белорусов со стороны силовых структур
Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает Радио Свобода .
"Союзники по НАТО выразили серьезные опасения по проведению президентских выборов в Беларуси. НАТО осуждает насилие против мирных протестующих. Необходимо уважать фундаментальные права, в том числе свободу слова и право на мирный протест", - говорится в заявлении Столтенберга.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
- Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей.
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