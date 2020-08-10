Протесты в Беларуси: НАТО осудило насилие со стороны силовиков

10 августа, 2020, 20:41

НАТО осудило насилие против белорусов со стороны силовых структур

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает Радио Свобода .

"Союзники по НАТО выразили серьезные опасения по проведению президентских выборов в Беларуси. НАТО осуждает насилие против мирных протестующих. Необходимо уважать фундаментальные права, в том числе свободу слова и право на мирный протест", - говорится в заявлении Столтенберга.