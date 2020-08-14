К центру Минска выдвинулась большая военная колонна из автозаками, - СМИ

14 августа, 2020, 19:40

Большая военная колонна выдвинулась из района базирования в Уручье на северо-востоке Минска и движется к центру белорусской столицы

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

По данным издания, в составе колонны кроме автобусов с военнослужащими также едут автозаки. Колонна движется по проспекту Независимости.

В то же время на площади Независимости собрались несколько тысяч митингующих, выступающих против непрозрачности выборов президента Беларуси.

Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей.

НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси. США заявили о обеспокоенности ситуацией в Беларуси.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси.

На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.

Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановска уехала в неизвестном направлении и у ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Тихановская находится в безопасности в Литве.

На YouTube-канале мужа кандидатки, политзаключенного Сергея Тихановского появилось видеообращение, в котором Тихановская объяснила свой отъезд сложным выбором, перед которым она оказалась, и вспомнила о детях. Впоследствии в интернете появилась видеозапись, на которой Тихановская зачитывает с листа обращение с призывом к белорусам не выходить на площади и не противодействовать милиции.

Тихановская призвала мэров городов организовать митинги в выходные и инициировала создание совета по обеспечению передачи власти .

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