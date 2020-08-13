"Беру на себя ответственность": глава МВД Беларуси извинился "за травмы случайных людей"
13 августа, 2020, 22:26
Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения
Об этом сообщает в Telegram Радыё Свабода .
"Я беру на себя ответственность и прошу прощения за травмы случайных людей на акциях протеста, которые попали под раздачу", - сказал Караев.
При этом жестокость силовиков он объяснил случаями наездов на их товарищей автомобилями - по словам Караева, за 3 дня в Беларуси было совершено "11 умышленных наездов на правоохранителей".
"По сути, это покушение на убийство. Представьте обратную реакию товарищей этих военнослужащих!" - сказал Караев.
- Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Президент Европейского Совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
- Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведение правоохранителей.
- НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси. США заявили об обеспокоенности ситуацией в Беларуси.
- Создатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси.
- На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.
- Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская уехала в неизвестном направлении и в ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Тихановская находится в безопасности в Литве.
- На YouTube-канале мужа кандидата, политзаключенного Сергея Тихановского, появилось видеообращение, в котором Тихановская объяснила свой отъезд сложным выбором, перед которым она оказалась, и вспомнила о детях. Впоследствии в интернете появилась видеозапись, на которой Тихановская зачитывает с листа обращение с призывом к белорусам не выходить на площади и не противодействовать милиции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-