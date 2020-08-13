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Espreso.tvОбщество"Беру на себя ответственность": глава МВД Беларуси извинился "за травмы случайных людей"

"Беру на себя ответственность": глава МВД Беларуси извинился "за травмы случайных людей"


фото: belaruspartisan.by
Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения

Об этом сообщает в Telegram Радыё Свабода .

"Я беру на себя ответственность и прошу прощения за травмы случайных людей на акциях протеста, которые попали под раздачу", - сказал Караев.

При этом жестокость силовиков он объяснил случаями наездов на их товарищей автомобилями - по словам Караева, за 3 дня в Беларуси было совершено "11 умышленных наездов на правоохранителей".

"По сути, это покушение на убийство. Представьте обратную реакию товарищей этих военнослужащих!" - сказал Караев.

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