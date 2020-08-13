"Беру на себя ответственность": глава МВД Беларуси извинился "за травмы случайных людей"

13 августа, 2020, 22:26

Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения

Об этом сообщает в Telegram Радыё Свабода .

"Я беру на себя ответственность и прошу прощения за травмы случайных людей на акциях протеста, которые попали под раздачу", - сказал Караев.

При этом жестокость силовиков он объяснил случаями наездов на их товарищей автомобилями - по словам Караева, за 3 дня в Беларуси было совершено "11 умышленных наездов на правоохранителей".

"По сути, это покушение на убийство. Представьте обратную реакию товарищей этих военнослужащих!" - сказал Караев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb