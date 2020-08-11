Протесты в Беларуси: штаб Тихановской призвал к переговорам о мирной передаче власти народу

11 августа, 2020, 19:03

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской высказался в поддержку протестов против непрозрачного процесса выборов, призвал органы власти воздержаться от насилия в отношении протестующих и начать переговоры о передаче власти народу

Заявление обнародовал Telegram канал пресс-службы штабов кандидатов Светланы Тихановской, Виктора Бабарыко и Валерия Цепкало "Пул Первой" .

"Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирным путем. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений. Штаб Тихановской", - говорится в сообщении.

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