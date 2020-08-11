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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: штаб Тихановской призвал к переговорам о мирной передаче власти народу

Протесты в Беларуси: штаб Тихановской призвал к переговорам о мирной передаче власти народу

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской высказался в поддержку протестов против непрозрачного процесса выборов, призвал органы власти воздержаться от насилия в отношении протестующих и начать переговоры о передаче власти народу

Заявление обнародовал Telegram канал пресс-службы штабов кандидатов Светланы Тихановской, Виктора Бабарыко и Валерия Цепкало "Пул Первой" .

"Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирным путем. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений. Штаб Тихановской", - говорится в сообщении.

  • Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.
  • Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по поводу ситуации в Беларуси.
  • Президент Европейского Совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
  • Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей.
  • НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси. США заявили об обеспокоенности ситуацией в Беларуси.
  • Создатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси.
  • На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.
  • Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская уехала в неизвестном направлении и в ее штабе не было с ней связи.
  • Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Тихановская находится в безопасности в Литве.
  • На YouTube-канале мужа кандидата политзаключенного Сергея Тихановского появилось видеообращение, в котором Тихановська объяснила свой отъезд сложным выбором, перед которым она оказалась, и вспомнила о детях.
  • Впоследствии в интернете появилась видеозапись, на которой Тихановская зачитывает с листа обращение с призывом к белорусам не выходить на площади и не противодействовать милиции.

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