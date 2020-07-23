Захват заложников в Луцке: создатели фильма "Земляне" отреагировали на событие
Об этом свидетельствует комментарий правозащитника и режиссера фильма Шона Монсона, опубликован на официальной странице "Землян" в Facebook.
"Земляне" не одобряют и не потакают актам террора, поскольку наше послание - это сострадание ко всем существам", - заявил режиссер.
Содержание фильма - это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая продолжается, и не только наносит вред здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата.
"Однако мы не используем террор, чтобы побудить людей к террору. Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, к их семьям, а также к власти, которая обеспечила, чтобы ни одна жизнь не была утеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия в отношении всех", - добавил Монсон.
Earthlings does not endorse or condone acts of terror, as its message is one of compassion for all beings. The film's ...Опубликовано Earthlings среды, 22 июля 2020
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким нападавшим, стреляли .
- Луцкий нападавший позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
- С автобуса, который захватил террорист в Луцке, снова раздался выстрел.
- Луцкий нападающий в беседе с журналистами заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии .
- Троих заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований нападавшего, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке задержали нападавшего на автобус.
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