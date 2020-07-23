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Espreso.tvОбществоЗахват заложников в Луцке: создатели фильма "Земляне" отреагировали на событие

Захват заложников в Луцке: создатели фильма "Земляне" отреагировали на событие

Создатели фильма "Земляне" отреагировали на события с захватом заложников в Луцке и отметили, что не поддерживают методы террора

Об этом свидетельствует комментарий правозащитника и режиссера фильма Шона Монсона, опубликован на официальной странице "Землян" в Facebook.

"Земляне" не одобряют и не потакают актам террора, поскольку наше послание - это сострадание ко всем существам", - заявил режиссер.

Содержание фильма - это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая продолжается, и не только наносит вред здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата.

"Однако мы не используем террор, чтобы побудить людей к террору. Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, к их семьям, а также к власти, которая обеспечила, чтобы ни одна жизнь не была утеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия в отношении всех", - добавил Монсон.

Earthlings does not endorse or condone acts of terror, as its message is one of compassion for all beings. The film's ...

Опубликовано Earthlings среды, 22 июля 2020

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