В центре Луцке прогремело 3 взрыва, - СМИ
Об этом сообщает издание "Волынь".
В центре Луцка, где террорист с самого утра удерживает заложников в автобусе, прогремели три взрыва.
Появились вспышки в воздухе зеленого цвета, дыма нет.
Очевидцы предполагают, что это террорист бросил какую-то взрывчатку.
Журналисты издания отмечают, что им запретили снимать. Говорят, это может помешать работе правоохранительных органов. Над Театральной площадью правоохранители запустили беспилотник.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил:
"Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит уже 3 часа в жару на площади в Луцке, но он пока этого не позволил".
Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском, хотя все его послания написаны на русском, как и книга.
Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен. На месте событий появилась бронетехника.
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