В центре Луцке прогремело 3 взрыва, - СМИ

21 июля, 2020, 15:37

В центре города, где мужчина захватил автобус с заложниками, прогремели три взрыва

Об этом сообщает издание "Волынь".

В центре Луцка, где террорист с самого утра удерживает заложников в автобусе, прогремели три взрыва.

Появились вспышки в воздухе зеленого цвета, дыма нет.

Очевидцы предполагают, что это террорист бросил какую-то взрывчатку.

Журналисты издания отмечают, что им запретили снимать. Говорят, это может помешать работе правоохранительных органов. Над Театральной площадью правоохранители запустили беспилотник.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил:

"Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит уже 3 часа в жару на площади в Луцке, но он пока этого не позволил".

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.

Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".

В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.

Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском, хотя все его послания написаны на русском, как и книга.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен. На месте событий появилась бронетехника.

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