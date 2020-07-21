 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"С днем Антисистемы": человек, который захватил заложников в Луцке, обнародовал требования

"С днем Антисистемы": человек, который захватил заложников в Луцке, обнародовал требования

Мужчина заявил, что спрятал еще одну взрывчатку где-то посреди Луцка и требует в топ-политиков, глав церквей и исполнительной власти назваться "террористами в законе"

Об этом сообщает местное издание " Конкурент ".

Террорист, среди Луцка захватил автобус с пассажирами, опубликовал свои требования в твиттере.

В частности, он поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".

Мужчина требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Ютюбе заявления о том, что именно они - террористы в законе.

Мужчина опубликовал видео на YouTube 20 июля под ником Максим Плохой:

  • Напомним, 21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина взял в заложники рейсовый автобус с пассажирами

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

21 июля, 2020 вторник

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать