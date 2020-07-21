"С днем Антисистемы": человек, который захватил заложников в Луцке, обнародовал требования

21 июля, 2020, 11:26

Мужчина заявил, что спрятал еще одну взрывчатку где-то посреди Луцка и требует в топ-политиков, глав церквей и исполнительной власти назваться "террористами в законе"

Об этом сообщает местное издание " Конкурент ".

Террорист, среди Луцка захватил автобус с пассажирами, опубликовал свои требования в твиттере.

В частности, он поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".

Мужчина требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Ютюбе заявления о том, что именно они - террористы в законе.

Мужчина опубликовал видео на YouTube 20 июля под ником Максим Плохой:

Напомним, 21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина взял в заложники рейсовый автобус с пассажирами

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb