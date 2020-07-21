"С днем Антисистемы": человек, который захватил заложников в Луцке, обнародовал требования
21 июля, 2020, 11:26
Мужчина заявил, что спрятал еще одну взрывчатку где-то посреди Луцка и требует в топ-политиков, глав церквей и исполнительной власти назваться "террористами в законе"
Об этом сообщает местное издание " Конкурент ".
Террорист, среди Луцка захватил автобус с пассажирами, опубликовал свои требования в твиттере.
В частности, он поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".
Мужчина требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Ютюбе заявления о том, что именно они - террористы в законе.
Мужчина опубликовал видео на YouTube 20 июля под ником Максим Плохой:
- Напомним, 21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина взял в заложники рейсовый автобус с пассажирами
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