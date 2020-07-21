Нападавший в Луцке заявил, что в автобусе есть раненый

21 июля, 2020, 20:14

Луцкий террорист в беседе с журналистами заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии

Об этом сообщает НТА.

Он сказал журналистам, что отпустит заложников, когда выполнят его требования.

"Заложники в плохом состоянии. Полный автобус, один человек ранен, одна беременная, один ребенок", - ответил он журналистам.

Нападающий добавил, что "ни один г***он", из тех, кого он перечислил, не выложил видеообращение по его требованию.