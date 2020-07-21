Нападавший в Луцке заявил, что в автобусе есть раненый
21 июля, 2020, 20:14
Луцкий террорист в беседе с журналистами заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии
Об этом сообщает НТА.
Он сказал журналистам, что отпустит заложников, когда выполнят его требования.
"Заложники в плохом состоянии. Полный автобус, один человек ранен, одна беременная, один ребенок", - ответил он журналистам.
Нападающий добавил, что "ни один г***он", из тех, кого он перечислил, не выложил видеообращение по его требованию.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли .
- С луцкой автостанции №1 эвакуировали посетителей из-за сообщения о подозрительном предмете .
- В центре Луцка прозвучала серия выстрелов и взрывы.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что человек, который захватил пассажиров автобуса в Луцке, не проходил лечение в психиатрической больнице.
- Луцкий террорист позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
- Из автобуса, который захватил нападавший в Луцке, снова раздался выстрел.
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