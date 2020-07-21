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Espreso.tvОбществоЗахват автобуса в Луцке: нападавший снова стрелял

Захват автобуса в Луцке: нападавший снова стрелял

Из автобуса, который захватил террорист в Луцке, снова раздался выстрел

Об этом сообщает Бабель .

В 19:03 из автобуса раздался выстрел. Полицейские отодвинули границу от автобуса.

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