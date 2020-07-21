Захват автобуса в Луцке: нападавший снова стрелял
21 июля, 2020, 19:20
Из автобуса, который захватил террорист в Луцке, снова раздался выстрел
Об этом сообщает Бабель .
В 19:03 из автобуса раздался выстрел. Полицейские отодвинули границу от автобуса.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли .
- С луцкой автостанции №1 эвакуировали посетителей из-за сообщения о подозрительном предмете .
- В центре Луцка прозвучала серия выстрелов и взрывы.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что человек, который захватил пассажиров автобуса в Луцке, не проходил лечение в психиатрической больнице.
- Луцкий нападающий позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
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