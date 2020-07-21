Захват заложников в Луцке: СБУ уточнила количество захваченных людей

21 июля, 2020, 12:29

По информации СБУ, в автобусе находится около 10 заложников

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сегодня в Луцке физическим лицом захвачен рейсовый автобус" Берестечко - Красиловка ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации в автобусе находится примерно десять заложников.

В СБУ отметили, что данных о пострадавших нет.

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