Захват заложников в Луцке: СБУ уточнила количество захваченных людей
21 июля, 2020, 12:29
По информации СБУ, в автобусе находится около 10 заложников
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сегодня в Луцке физическим лицом захвачен рейсовый автобус" Берестечко - Красиловка ", - говорится в сообщении.
По предварительной информации в автобусе находится примерно десять заложников.
В СБУ отметили, что данных о пострадавших нет.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники около 20 пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность "с Днем Антисистема".
- На захват заложников отреагировал президент Владимир Зеленский .
- Нападающий оказался автором книги о "философии преступника".
- Глава МВД Арсен Аваков вылетел в Луцк, где вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса
- На месте событий появилась бронетехника
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор