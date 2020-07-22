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Espreso.tvОбществоВ сети появилось видео задержания "луцкого террориста" без БТР и спецназа

В сети появилось видео задержания "луцкого террориста" без БТР и спецназа

На видео Максим Кривош долго ждет, пока трое мужчин подойдут к автобусу и наденут ему наручники

Соответствующее видео сняли очевидцы, передает Еспресо.TV

Отметим, что на видео Максим Кривош долго ждет с опущенными руками, пока его задержат правоохранительные органы.

Отметим, ранее сообщалось, что террориста задержала вместе со штурмом и БТРом.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил, почему силовики подъехали на БТР к автобусу уже после задержания террориста Максима Кривоша.

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"Методика проведения спецопераций, она имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату", - отметил Геращенко.

По словам заместителя главы МВД, под одеждой у террориста могло быть другое оружие, которое "не видно диванным экспертам на расстоянии".

Поэтому была создана ситуацию с шумовыми эффектами, чтобы психологически подавить волю преступника.

 

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