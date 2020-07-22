В сети появилось видео задержания "луцкого террориста" без БТР и спецназа
Соответствующее видео сняли очевидцы, передает Еспресо.TV
Отметим, что на видео Максим Кривош долго ждет с опущенными руками, пока его задержат правоохранительные органы.
Отметим, ранее сообщалось, что террориста задержала вместе со штурмом и БТРом.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил, почему силовики подъехали на БТР к автобусу уже после задержания террориста Максима Кривоша.
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"Методика проведения спецопераций, она имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату", - отметил Геращенко.
По словам заместителя главы МВД, под одеждой у террориста могло быть другое оружие, которое "не видно диванным экспертам на расстоянии".
Поэтому была создана ситуацию с шумовыми эффектами, чтобы психологически подавить волю преступника.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- По данным СМИ, в центре города прогремели три взрыва.
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким нападающим, стреляли.
- Луцкий нападающий позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
- Из автобуса, который захватил нападающий в Луцке, снова раздался выстрел.
- Луцкий нападающий в беседе с журналистами заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии.
- Трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападающего, захватившего автобус в Луцке.
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