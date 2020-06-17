Суд обязал полицию открыть дело касательно адвоката Найема, - Денис Ермак

17 июня, 2020, 15:54

Шевченковский районный суд Киева обязал правоохранителей начать уголовное производство против адвоката Маси Найема по заявлению брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака

Об этом Денис Ермак сообщил в Facebook.

"Суд обязал полицию открыть дело по моему заявлению на скандального адвоката Маси Найема по ст. 383 Уголовного кодекса - заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - написал он.

По его словам, речь идет о скандале вокруг "пленок Ермака", во время которого народный депутат Гео Лерос и его адвокат Маси Найем заявили о причастности Дениса Ермака к торговле государственными должностями.

"Во-первых, не указано никаких фактических обстоятельств по делу, которые должны были быть ему известны, адвокату Лероса, если уж он пишет такие заявления. Во-вторых, на известных и опубликованных ранее видеозаписях нет и упоминания того, что мой брат может "способствовать" назначениям на какие-то должности, на чем настаивает адвокат. И в-третьих, ни один человек, имя которого звучало на записях, не назначен на должность в госорганах", - заявил Ермак, комментируя решение суда.