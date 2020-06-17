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Espreso.tvОбществоСуд обязал полицию открыть дело касательно адвоката Найема, - Денис Ермак

Суд обязал полицию открыть дело касательно адвоката Найема, - Денис Ермак


фото: zmist.pl.ua
Шевченковский районный суд Киева обязал правоохранителей начать уголовное производство против адвоката Маси Найема по заявлению брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака

Об этом Денис Ермак сообщил в Facebook.

"Суд обязал полицию открыть дело по моему заявлению на скандального адвоката Маси Найема по ст. 383 Уголовного кодекса - заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - написал он.

По его словам, речь идет о скандале вокруг "пленок Ермака", во время которого народный депутат Гео Лерос и его адвокат Маси Найем заявили о причастности Дениса Ермака к торговле государственными должностями.

"Во-первых, не указано никаких фактических обстоятельств по делу, которые должны были быть ему известны, адвокату Лероса, если уж он пишет такие заявления. Во-вторых, на известных и опубликованных ранее видеозаписях нет и упоминания того, что мой брат может "способствовать" назначениям на какие-то должности, на чем настаивает адвокат. И в-третьих, ни один человек, имя которого звучало на записях, не назначен на должность в госорганах", - заявил Ермак, комментируя решение суда.

  • Эпопея с "пленками Ермака" началась 29 марта. Нардеп-"слуга" Гео Лерос выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака.
  • ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака.
  • Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа-"слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
  • Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
  • В среду, 1 апреля, к народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины.
  • 2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи, на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку.
  • Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Леросом, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, написали заявления в НАБУ.
  • Адвокат Маси Найем заявил, что переквалификация дела пленок Ермака на мошенничество свидетельствует о том, что полиция будет расследовать исключительно факт записей, а брат главы Офиса президента будет свидетелем.
  • 2 июня Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником должностного лица Офиса президента Украины
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