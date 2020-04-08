Записи Лероса: два фигуранта написали заявления в НАБУ на братьев Ермаков

8 апреля, 2020, 16:12

Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Леросом, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, сообщают, что написали заявления в НАБУ

Об этом Штанько и Шумский рассказали в интервью Bihus.Info.

Они также сообщили, что в воскресенье, 5 апреля, их уже допросили в НАБУ.

"Мы написали заявления о совершении преступления и допрашивались по этому поводу", - заявил Штанько.

По словам Штанько и Шумского, в их заявлениях изложены "факты мошенничества и признаки коррупции"и касаются они Андрея и Дениса Ермаков.

29 марта народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы ОП Андрея Ермака, обсуждает вопрос назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Метериал - Bihus.Info :

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.

Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака

ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению председателя ОПУ Ермака

Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа-"слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге.

Брат Ермака подтвердил свою личность на записях

В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины.

2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи, на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку

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