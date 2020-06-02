Пленки Ермака: суд обязал НАБУ начать расследование в отношении брата главы ОП
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС .
"Сегодня, 2 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам", - говорится в сообщении.
Так, в заявлении содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых один из родственников чиновника Офиса президента Украины осуществлял "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти.
Отмечается, что вынося такое решение, суд не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывает внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование указанных фактов, правовая квалификация определяется органом досудебного расследования.
Заявитель, народный депутат Гео Лерос подтвердил, что речь идет о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, изложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Лерос.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака. ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака.
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "Слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях .
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины.
- 2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи , на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку.
- Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Леросом, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, написали заявления в НАБУ.
- Адвокат Маси Найем заявил, что переквалификация дела пленок Ермака в мошенничество свидетельствует о том, что полиция будет расследовать исключительно факт записей, а брат главы Офиса президента будет свидетелем.