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Espreso.tvОбществоПленки Ермака: суд обязал НАБУ начать расследование в отношении брата главы ОП

Пленки Ермака: суд обязал НАБУ начать расследование в отношении брата главы ОП


фото: Скріншот: Guildhall / YouTube
Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником должностного лица Офиса президента Украины

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС .

"Сегодня, 2 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам", - говорится в сообщении.

Так, в заявлении содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых один из родственников чиновника Офиса президента Украины осуществлял "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти.

Отмечается, что вынося такое решение, суд не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывает внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование указанных фактов, правовая квалификация определяется органом досудебного расследования.

Заявитель, народный депутат Гео Лерос подтвердил, что речь идет о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.

  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, изложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Лерос.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака. ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака.
  • Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "Слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
  • Брат Ермака подтвердил свою личность на записях .
  • В среду, 1 апреля, к народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины.
  • 2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи , на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку.
  • Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Леросом, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, написали заявления в НАБУ.
  • Адвокат Маси Найем заявил, что переквалификация дела пленок Ермака в мошенничество свидетельствует о том, что полиция будет расследовать исключительно факт записей, а брат главы Офиса президента будет свидетелем.
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