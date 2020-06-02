Пленки Ермака: суд обязал НАБУ начать расследование в отношении брата главы ОП

2 июня, 2020, 22:07

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником должностного лица Офиса президента Украины

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС .

"Сегодня, 2 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам", - говорится в сообщении.

Так, в заявлении содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых один из родственников чиновника Офиса президента Украины осуществлял "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти.

Отмечается, что вынося такое решение, суд не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывает внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование указанных фактов, правовая квалификация определяется органом досудебного расследования.

Заявитель, народный депутат Гео Лерос подтвердил, что речь идет о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.