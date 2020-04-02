Лерос подал заявление в САП: заявляет, что брат Ермака продвигал Купчака на директора "Энергоатома". ВИДЕО

2 апреля, 2020, 18:12

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи, на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома за взятку

Новые записи и документы нардеп Лерос обнародовал в Facebook.

Нардеп опубликовал три видео. По его словам, на первом видео зафиксировано, как Денис Ермак проводил собеседование с Владимиром Купчаком 16.09.19, что он сам подтвердил.

Читайте также: Брат Ермака ходил на допрос в ГБР, - СМИ

Первое видео:

На втором видео от 23.09.19, Ермак обсуждает, как назначение Купчака сопровождают с трех сторон.

На третьем видео якобы обсуждают взятку в $5 тыс. За услуги по назначению на должность от Купчака.

Лерос в доиси заявил, что Денис Ермак написал письмо на тогда действующего премьер-министра Гончарука, где хвалит Купчака, которого зарегистрировали 01.10.2019 года и расписали на министра энергетики Оржеля, а тот на главу Энергоатома Недашковского.

Читайте также: Мне хотели вручить три повестки, - Лерос рассказал о визите СБУ

Он отметил, что уже через 4 дня, 5.10.2019, президент Владимир Зеленский требовал от Кабинета министров назначить президентом ГП "НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака и освободить от этой должности Юрия Недашковского.

Тогда, по словам нардепа, Купчака не назначили из-за того, что он не отвечал требованиям конкурса на должность директора ГП: не было пятилетнего опыта в отрасли. Лерос заявил, что конкурс объявили, но подделали условия, исключив критерии, которым не отвечал Купчак. Но конкурс все равно отменили, из-за позиции инспекции по ядерному регулированию, которая заявила, что откажет в лицензии.

Читайте также: Скандал с братом Ермака: если меня не посадят, то что-то интересное выложу, - Лерос

"Конкурс приостановили и затем последовала отставка Гончарука и Оржеля, короче, у них все посыпалось", - написал Лерос.

"Поскольку аванс уже получен, теперь Купчака собираются назначить на должность вице-президента Энергоатома, а на президента идет (Петр) Котин. 16-17 марта 2020 года Котин был на собеседовании на Банковой с Андреем Ермаком, о чем я отправил уже запрос на ОПУ", - рассказал Гео Лерос.

Он утверждает, что бывший и. о. главы Энергоатома Павел Павлишин отказался от этой должности именно потому, что "ему навязывают людей для дерибана, а Шмыгаль (премьер-министр) ничего не решает и не может его защитить, решает только Ермак в ОПУ".

"И вот Котин уже 29 марта назначен и.о. главы Энергоатома, но для того, чтобы Котин приступил к исполнению обязанностей, Шубин (Виталий Шубин, - и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды) вчера должен был подписать приказ на Котина, но я рекомендую ему отказаться осуществлять это преступление. Лучше ему сдать Ермака, и это поможет ему избежать тюрьмы", - написал депутат.