Лерос подал заявление в САП: заявляет, что брат Ермака продвигал Купчака на директора "Энергоатома". ВИДЕО
Новые записи и документы нардеп Лерос обнародовал в Facebook.
Нардеп опубликовал три видео. По его словам, на первом видео зафиксировано, как Денис Ермак проводил собеседование с Владимиром Купчаком 16.09.19, что он сам подтвердил.
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Первое видео:
На втором видео от 23.09.19, Ермак обсуждает, как назначение Купчака сопровождают с трех сторон.
На третьем видео якобы обсуждают взятку в $5 тыс. За услуги по назначению на должность от Купчака.
Лерос в доиси заявил, что Денис Ермак написал письмо на тогда действующего премьер-министра Гончарука, где хвалит Купчака, которого зарегистрировали 01.10.2019 года и расписали на министра энергетики Оржеля, а тот на главу Энергоатома Недашковского.
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Он отметил, что уже через 4 дня, 5.10.2019, президент Владимир Зеленский требовал от Кабинета министров назначить президентом ГП "НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака и освободить от этой должности Юрия Недашковского.
Тогда, по словам нардепа, Купчака не назначили из-за того, что он не отвечал требованиям конкурса на должность директора ГП: не было пятилетнего опыта в отрасли. Лерос заявил, что конкурс объявили, но подделали условия, исключив критерии, которым не отвечал Купчак. Но конкурс все равно отменили, из-за позиции инспекции по ядерному регулированию, которая заявила, что откажет в лицензии.
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"Конкурс приостановили и затем последовала отставка Гончарука и Оржеля, короче, у них все посыпалось", - написал Лерос.
"Поскольку аванс уже получен, теперь Купчака собираются назначить на должность вице-президента Энергоатома, а на президента идет (Петр) Котин. 16-17 марта 2020 года Котин был на собеседовании на Банковой с Андреем Ермаком, о чем я отправил уже запрос на ОПУ", - рассказал Гео Лерос.
Он утверждает, что бывший и. о. главы Энергоатома Павел Павлишин отказался от этой должности именно потому, что "ему навязывают людей для дерибана, а Шмыгаль (премьер-министр) ничего не решает и не может его защитить, решает только Ермак в ОПУ".
"И вот Котин уже 29 марта назначен и.о. главы Энергоатома, но для того, чтобы Котин приступил к исполнению обязанностей, Шубин (Виталий Шубин, - и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды) вчера должен был подписать приказ на Котина, но я рекомендую ему отказаться осуществлять это преступление. Лучше ему сдать Ермака, и это поможет ему избежать тюрьмы", - написал депутат.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с братом председателя ОПУ Андрея Ермака: "Если подтвердится, чиновник будет наказан".
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению председателя ОПУ Ермака
- Пресс-секретарь президента Мендель заявила журналистам, что Зеленский не собирается реагировать на скандал с записями, на которых брат главы ОПГ Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа-"слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге.
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины. Впоследствии он прокомментировал обыски.
- Государственное бюро расследований вызвало нардепа Лероса на допрос в качестве свидетеля по делу о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, а СБУ - как свидетеля по делу о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации.
- По данным СМИ из-за скандала часть фракции "Слуга народа" требует встречи с президентом Зеленским.
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