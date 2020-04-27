Пленки Ермака: брат главы ОПГ будет фигурировать в деле полиции в качестве свидетеля, - адвокат Наем

27 апреля, 2020, 13:54

Адвокат Маси Найем заявил, что переквалификация дела пленок Ермака в мошенничестве свидетельствует о том, что полиция будет расследовать исключительно факт записей, а брат главы Офиса президента будет свидетелем

Об этом адвокат Маси Найем рассказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.

На вопрос ведущей, почему НАБУ передало дело брата Ермака в Национальной полиции, и какие это будет иметь последствия, адвокат Маси Найем ответил следующее:

"Передали потому, что специальная антикоррупционная прокуратура решила, что на этих пленках нет факта передачи денег от Дениса Ермака Андрею (председателю Офиса президента, - ред.). Таким образом, якобы нет состава преступления, согласно статье 369 уголовного кодекса".

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Адвокат отметил, что по его мнению, НАБУ не хватило времени, чтобы они действительно расследовали.

"В любом случае, если бы эта история была такая чистая и правильная, вы бы это узнали не от нас или Гео Лероса, а от САП. Они сделали это втихаря, потому что знали, что отношение к этому решению будет, мягко говоря, недоверчивое", - подчеркнул он.

Адвокат отметил, что следствием переквалификации дела будет расследование того, как два человека писали Дениса Ермака, а не его действия.

Он добавил, что переквалификация дела в мошенничество касается исключительно двух человек, снимали видео.

Массе Наем отметил, что Денис Ермак не будет фигурировать в деле о мошенничестве: "Максимум - будет фигурировать свидетелем."

По словам Найема, по логике САП, Денис Ермак не знал, что двое записывателей видео берут от его имени деньги, а соответственно, никаких средств брату в ОП не передавал.

Он отметил, что у записывателей нет доказательств передачи средств Ермаку.

Также он уточнил, что Гео Лерос проходит по делу, как заявитель о преступлении.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, изложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР через видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Лерос.

Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака

ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению председателя ОПУ Ермака

Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лерос в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .

Брат Ермака подтвердил свою личность на записях

В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины .

2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи, на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку

Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Лерос, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, написали заявления в НАБУ

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