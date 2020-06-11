"Пленки Ермака": НАБУ открыло уголовное производство на главу ОПУ

11 июня, 2020, 18:57

Национальное антикоррупционное бюро открыло два уголовных производства по делу так называемых пленок Ермака, одно из них - в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В НАБУ сообщили, что открыли два уголовных производства по делу "пленок Ермака". Одно из производств открыто в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака.

Также в бюро отметили, что получили постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) относительно обязательства внести сведения в ЕРДР по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

"Согласно указанному заявлению, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти. Сведения об уголовном правонарушении ... внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация - часть 2 статьи 369- 2 (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды - ред.)", - говорится в сообщении.

Согласно указанному заявлению, глава Офиса президента Ермак "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти". По этому вопросу в ЕРДР внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Напомним, 2 июня Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником должностного лица Офиса президента Украины

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