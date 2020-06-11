"Пленки Ермака": НАБУ открыло уголовное производство на главу ОПУ
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В НАБУ сообщили, что открыли два уголовных производства по делу "пленок Ермака". Одно из производств открыто в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака.
Также в бюро отметили, что получили постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) относительно обязательства внести сведения в ЕРДР по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.
"Согласно указанному заявлению, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти. Сведения об уголовном правонарушении ... внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация - часть 2 статьи 369- 2 (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды - ред.)", - говорится в сообщении.
Согласно указанному заявлению, глава Офиса президента Ермак "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти". По этому вопросу в ЕРДР внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".
Напомним, 2 июня Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником должностного лица Офиса президента Украины
- Эпопея с "пленками Ермака" началась 29 марта. Нардеп "слуга" Гео Лерос выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака.
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению председателя ОПУ Ермака.
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа-"слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге.
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины.
- 2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи, на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку.
- Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Лерос, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования с кандидатами на госдолжности, написали заявления в НАБУ.
- Адвокат Маси Найем заявил, что переквалификация дела "пленок Ермака" в мошенничество свидетельствует о том, что полиция будет расследовать исключительно факт записей, а брат главы Офиса президента будет свидетелем.
- 2 июня Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником должностного лица Офиса президента Украины
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