Импичмент Трампа: Сенат оправдал президента США по всем статьям

6 февраля, 2020, 07:49

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения - о злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сначала Сенат голосовал по обвинению о злоупотреблении властью. В поддержку обвинения проголосовали 48 сенаторов, 52 - высказались против.

После этого сенаторы голосовали по обвинению в препятствовании работе Конгресса: обвинения поддержали 47 голосами, 53 сенатора выступили против.

В Сенате США большинство сейчас имеют представители Республиканской партии. Единственным республиканцем, который голосовал против Трампа, стал сенатор Митт Ромни - он поддержал обвинение в злоупотреблении властью. Остальные республиканцы голосовали против по всем пунктам.

В поддержку обвинения по всем пунктам голосовали все 47 сенаторов Демократической партии.