Импичмент Трампа: Сенат оправдал президента США по всем статьям
6 февраля, 2020, 07:49
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения - о злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сначала Сенат голосовал по обвинению о злоупотреблении властью. В поддержку обвинения проголосовали 48 сенаторов, 52 - высказались против.
После этого сенаторы голосовали по обвинению в препятствовании работе Конгресса: обвинения поддержали 47 голосами, 53 сенатора выступили против.
В Сенате США большинство сейчас имеют представители Республиканской партии. Единственным республиканцем, который голосовал против Трампа, стал сенатор Митт Ромни - он поддержал обвинение в злоупотреблении властью. Остальные республиканцы голосовали против по всем пунктам.
В поддержку обвинения по всем пунктам голосовали все 47 сенаторов Демократической партии.
- Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.
- Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.
- СМИ назвали имя информатора, который доложил о разговоре с Зеленским.
- Трамп показал стенограмму первого разговора с Зеленским республиканцам.
- Посол США в ЕС заявил, что давление на Украину оказывалось по указанию Трампа.
- Суд обязал Пентагон и Белый дом передать прессе документы о задержании военной помощи Украине.
- Комитет Конгресса США обнародовал доклад об импичменте Трампа. Конгресс обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа.
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