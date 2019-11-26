Суд обязал Пентагон и Белый дом передать прессе документы о задержании военной помощи Украине

26 ноября, 2019, 07:51

Федеральный суд в США приказал министерству обороны и Административно-бюджетному управлению Администрации президента США передать новостной организации записи по задержанию военной помощи Украине

Об этом сообщает The Hill .

Судья Окружного суда по округу Колумбия Коллин Коллар-Котелли отметила, что такие решения обычно являются редкими, однако расследование по делу импичмента президента Дональда Трампа изменило статистику.

"Запрашиваемые документы нужны для того, чтобы информировать общественность по вопросам, вызывающим чрезвычайный национальный интерес. Только проинформированный электорат может сформировать свое мнение и убедительно просить своих избранных чиновников действовать способами, которые способствуют достижению соответствующих целей", - подчеркнула Коллар-Котелли.

В своем постановлении Коллар-Котелли отметила, что содержание запроса "тесно связано" с вопросами о том, администрация Трампа "удерживала ли выплаты в рамках инициативы содействия безопасности в Украине Пентагону с целью давления на правительство Украины для начала расследования".