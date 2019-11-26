Суд обязал Пентагон и Белый дом передать прессе документы о задержании военной помощи Украине
Об этом сообщает The Hill .
Судья Окружного суда по округу Колумбия Коллин Коллар-Котелли отметила, что такие решения обычно являются редкими, однако расследование по делу импичмента президента Дональда Трампа изменило статистику.
"Запрашиваемые документы нужны для того, чтобы информировать общественность по вопросам, вызывающим чрезвычайный национальный интерес. Только проинформированный электорат может сформировать свое мнение и убедительно просить своих избранных чиновников действовать способами, которые способствуют достижению соответствующих целей", - подчеркнула Коллар-Котелли.
В своем постановлении Коллар-Котелли отметила, что содержание запроса "тесно связано" с вопросами о том, администрация Трампа "удерживала ли выплаты в рамках инициативы содействия безопасности в Украине Пентагону с целью давления на правительство Украины для начала расследования".
- Напомним, 11 октября експосол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
- Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.
- В Конгрессе США собираются допросить главу администрации Трампа Малвани.
- Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.
- СМИ назвали имя информатора , который доложил о разговоре с Зеленским.
- Трамп показал стенограмму первого разговора с Зеленским республиканцам.
- Посол США в ЕС заявил, что давление на Украину оказывалось по указанию Трампа .
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