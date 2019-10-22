Поверенный США в Украине Тейлор прибыл в Конгресс свидетельствовать по "украинскому" делу
Об этом сообщает "Голос Америки" .
Тейлор будет свидетельствовать за закрытыми дверями трем комиссиям. Он должен объяснить события, произошедшие после звонка Трампа 25 июля президент Украины Владимиру Зеленскому.
По данным издания, демократы в Конгрессе хотят услышать больше о решении Трампа задержать военную помощь для Украины.
О том, что Тейлор знаком с этим, стало известно после показаний эксспецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера - Палата представителей Конгресса обнародовала переписку американских дипломатов и советника Зеленского Андрея Ермака. В переписке участвовал и Тейлор - он написал послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду, что "считает безумием отказывать в военной помощи ради помощи в политической кампании".
- Напомним, 11 октября в Конгрессе выступила с показаниями по "украинскому" вопросу экс-посол США в Украине Мари Йованович.
- В Конгресс США вызывают 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
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