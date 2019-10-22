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Espreso.tvОбществоПоверенный США в Украине Тейлор прибыл в Конгресс свидетельствовать по "украинскому" делу

Поверенный США в Украине Тейлор прибыл в Конгресс свидетельствовать по "украинскому" делу


фото: www.radiosvoboda.org
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор прибыл в Конгресс давать показания в рамках инициированного демократами расследования, которое может привести к импичменту президента Дональда Трампа

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Тейлор будет свидетельствовать за закрытыми дверями трем комиссиям. Он должен объяснить события, произошедшие после звонка Трампа 25 июля президент Украины Владимиру Зеленскому.

По данным издания, демократы в Конгрессе хотят услышать больше о решении Трампа задержать военную помощь для Украины.

О том, что Тейлор знаком с этим, стало известно после показаний эксспецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера - Палата представителей Конгресса обнародовала переписку американских дипломатов и советника Зеленского Андрея Ермака. В переписке участвовал и Тейлор - он написал послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду, что "считает безумием отказывать в военной помощи ради помощи в политической кампании".

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