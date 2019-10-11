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Espreso.tvОбществоВ Конгресс США вызывают 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским

В Конгресс США вызывают 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским

Свидетельствовать о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Конгрессе США должны 5 действующих и бывших американских топ-чиновников, фамилии которых назвал тайный докладчик об этих переговорах

Об этом сообщает телеканал CNN .

В частности, 14 октября в Конгрессе ждут экс-советника Трампа, которая отвечала за вопросы России и Украины, Фиону Хилл.

15 октября в Конгрессе должен свидетельствовать заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечающий в том числе за украинское направление.

17 октября ожидаются слушания с участием посла США при ЕС Гордона Сондленда и советника госсекретаря США Ульриха Брехбула, а также временного поверенного в делах США в Украине Билла Тейлора.

Кроме того, по данным издания, комитеты Палаты представителей требуют от министра энергетики США Рика Перри документов по его контактах с украинской властью.

  • Напомним, 11 октября в Конгрессе выступила с показаниями по "украинскому" вопросу экс-посол США в Украине Мари Йованович.
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