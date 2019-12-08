Конгресс обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа
Последний обвиняют в том, что он пытался оказать давление на руководство Украины с целью заставить начать расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, потенциального соперника Трампа на выборах в следующем году, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.
В обнародованном документе на 55 страницах члены Демпартии перечислили те конституционные основания, к которым они могут привязать пункты импичмента Трампа. В докладе, в частности, отмечается: "Импичмент - последний конституционный ответ президенту, который неправильно представляет себя монархом".
Председатель комитета по вопросам юстиции, демократ Джеррольд Надлер подчеркнул, что импичмент - единственный путь, чтобы привлечь Трампа к ответственности за его поведение.
"Президент Трамп злоупотреблял своей властью, предал интересы нашей национальной безопасности и нанес ущерб нашим выборам, и все это - ради собственной выгоды", - заявил Надлер.
"Конституция содержит лишь одно правовое средство в ответ на его противоправное поведение - импичмент", - добавил конгрессмен-демократ.
Доклад составлен по образцу аналогичных документов, представленных в 1974 и 1988 годах во время расследований по импичменту президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона.
Текст документа изложен в свободный доступ по этой ссылке .
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-