Конгресс обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа

8 декабря, 2019, 08:52

Представители Демократической партии в комитете по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США обнародовали в субботу, 7 декабря 2019 г., доклад о конституционных и исторических основаниях для импичмента президента США Дональда Трампа

Последний обвиняют в том, что он пытался оказать давление на руководство Украины с целью заставить начать расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, потенциального соперника Трампа на выборах в следующем году, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

В обнародованном документе на 55 страницах члены Демпартии перечислили те конституционные основания, к которым они могут привязать пункты импичмента Трампа. В докладе, в частности, отмечается: "Импичмент - последний конституционный ответ президенту, который неправильно представляет себя монархом".

Председатель комитета по вопросам юстиции, демократ Джеррольд Надлер подчеркнул, что импичмент - единственный путь, чтобы привлечь Трампа к ответственности за его поведение.

"Президент Трамп злоупотреблял своей властью, предал интересы нашей национальной безопасности и нанес ущерб нашим выборам, и все это - ради собственной выгоды", - заявил Надлер.

"Конституция содержит лишь одно правовое средство в ответ на его противоправное поведение - импичмент", - добавил конгрессмен-демократ.

Доклад составлен по образцу аналогичных документов, представленных в 1974 и 1988 годах во время расследований по импичменту президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

Текст документа изложен в свободный доступ по этой ссылке .