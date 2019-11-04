Импичмент Трампа: в Конгрессе США обнародовали показания экс-посла в Украине и еще одного свидетеля
Стенограммы обнародованы на сайте Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, который сейчас отвечает за публичную часть расследования.
Так, Йованович заявила, что узнала от неназванных "украинских чиновников" о попытках личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года. По имени дипломат назвала только одного - министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который якобы высказывал ей свою обеспокоенность относительно возможного втягивания Украины в дела США.
Йованович также заявила, что Джулиани пытался обойти запрет в выдаче американской визы экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину, а посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, у которого она спросила совета, сказал ей писать больше положительных твитов о Трампе.
Свидетель Майкл Маккинли говорил об обеспокоенности участием диппредставительств США в сборе "негативной политической информации во внутриполитических целях". После обнародования стенограммы телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским Маккинли призвал госсекретаря США Майка Помпео публично поддержать Йованович, но тот проигнорировал эти обращения.
Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Адам Шиф анонсировал обнародование 5 ноября стенограмм показаний экспецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда.
- Напомним, 11 октября експосол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
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