Импичмент Трампа: в Конгрессе США обнародовали показания экс-посла в Украине и еще одного свидетеля

4 ноября, 2019, 21:01

Комитеты Палаты представителей Конгресса США, которые вели расследование импичмента президента Дональда Трампа, обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли

Стенограммы обнародованы на сайте Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, который сейчас отвечает за публичную часть расследования.

Так, Йованович заявила, что узнала от неназванных "украинских чиновников" о попытках личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года. По имени дипломат назвала только одного - министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который якобы высказывал ей свою обеспокоенность относительно возможного втягивания Украины в дела США.

Йованович также заявила, что Джулиани пытался обойти запрет в выдаче американской визы экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину, а посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, у которого она спросила совета, сказал ей писать больше положительных твитов о Трампе.

Свидетель Майкл Маккинли говорил об обеспокоенности участием диппредставительств США в сборе "негативной политической информации во внутриполитических целях". После обнародования стенограммы телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским Маккинли призвал госсекретаря США Майка Помпео публично поддержать Йованович, но тот проигнорировал эти обращения.

Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Адам Шиф анонсировал обнародование 5 ноября стенограмм показаний экспецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда.