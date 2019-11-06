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Espreso.tvОбществоИмпичмент Трампа: СМИ назвали имя информатора, который доложил о разговоре с Зеленским

Импичмент Трампа: СМИ назвали имя информатора, который доложил о разговоре с Зеленским

Тайным агентом, который доложил о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Володомир Зеленским является аналитик ЦРУ Эрик Чарамелла, который при президентстве Барака Обамы работал над украинским направлением в Совете нацбезопасности

Об этом сообщает издание Breitbart .

По данным издания, Чарамелла участвовал в рассылке электронной почты администрации Обамы, частности, писем о выделении Украине кредитных гарантий со стороны США на $1 млрд в июне в 2016 году. Имя Чарамелла встречается в шести сообщениях электронной почты правительства Обамы, обнародованных Госдепом соответствии с законом о свободе информации.

Личность информатора раскрыли в частном порядке во время дачи показаний в Палате представителей по делу о импичмент Трампа по крайней мере на одном открытом слушании.

Чарамелла якобы сотрудничал с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, экс-директором ЦРУ Джоном Бреннаном, а также работал под руководством советника президента Обамы по нацбезопасности Сьюзен Райс.

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