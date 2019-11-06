Импичмент Трампа: СМИ назвали имя информатора, который доложил о разговоре с Зеленским
Об этом сообщает издание Breitbart .
По данным издания, Чарамелла участвовал в рассылке электронной почты администрации Обамы, частности, писем о выделении Украине кредитных гарантий со стороны США на $1 млрд в июне в 2016 году. Имя Чарамелла встречается в шести сообщениях электронной почты правительства Обамы, обнародованных Госдепом соответствии с законом о свободе информации.
Личность информатора раскрыли в частном порядке во время дачи показаний в Палате представителей по делу о импичмент Трампа по крайней мере на одном открытом слушании.
Чарамелла якобы сотрудничал с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, экс-директором ЦРУ Джоном Бреннаном, а также работал под руководством советника президента Обамы по нацбезопасности Сьюзен Райс.
- Напомним, 11 октября експосол США в Украине Мари Йованович выступил с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, подтвердивший давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
- Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.
- В Конгрессе США собираются допросить главу администрации Трампа Малвани.
- Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.
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