Импичмент Трампа: СМИ назвали имя информатора, который доложил о разговоре с Зеленским

6 ноября, 2019, 22:46

Тайным агентом, который доложил о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Володомир Зеленским является аналитик ЦРУ Эрик Чарамелла, который при президентстве Барака Обамы работал над украинским направлением в Совете нацбезопасности

Об этом сообщает издание Breitbart .

По данным издания, Чарамелла участвовал в рассылке электронной почты администрации Обамы, частности, писем о выделении Украине кредитных гарантий со стороны США на $1 млрд в июне в 2016 году. Имя Чарамелла встречается в шести сообщениях электронной почты правительства Обамы, обнародованных Госдепом соответствии с законом о свободе информации.

Личность информатора раскрыли в частном порядке во время дачи показаний в Палате представителей по делу о импичмент Трампа по крайней мере на одном открытом слушании.

Чарамелла якобы сотрудничал с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, экс-директором ЦРУ Джоном Бреннаном, а также работал под руководством советника президента Обамы по нацбезопасности Сьюзен Райс.