Трамп показал стенограмму первого разговора с Зеленским республиканцам, - CNN
Об этом сообщил сенатор-республиканец Кевин Креймер, передает CNN .
Креймер заявил, что он вместе с сенаторами-республиканцами Тедом Крузом, Майком Энзи, Стивом Дайнсом, Дебом Фишером и Беном Сассо были среди тех, кто принял участие во встрече с Трампом в Белом доме.
Трамп спросил сенаторов, хотят ли они увидеть стенограмму. Креймер сказал, что стенограмма была короткой и содержала около одной страницы "реального текста". Сенатор охарактеризовал содержание стенограммы следующим образом:
Трамп: "Поздравляю, вы провели замечательную кампанию".
Зеленский: "О, спасибо, господин президент, я с нетерпением жду сотрудничества с вами".
Креймер отметил, что в стенограмме не говорилось о помощи Украине или поддержке США.
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