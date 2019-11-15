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Espreso.tvОбществоТрамп показал стенограмму первого разговора с Зеленским республиканцам, - CNN

Трамп показал стенограмму первого разговора с Зеленским республиканцам, - CNN


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп показал группе сенаторов от Республиканской партии стенограмму части первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщил сенатор-республиканец Кевин Креймер, передает CNN .

Креймер заявил, что он вместе с сенаторами-республиканцами Тедом Крузом, Майком Энзи, Стивом Дайнсом, Дебом Фишером и Беном Сассо были среди тех, кто принял участие во встрече с Трампом в Белом доме.

Трамп спросил сенаторов, хотят ли они увидеть стенограмму. Креймер сказал, что стенограмма была короткой и содержала около одной страницы "реального текста". Сенатор охарактеризовал содержание стенограммы следующим образом:

Трамп: "Поздравляю, вы провели замечательную кампанию".

Зеленский: "О, спасибо, господин президент, я с нетерпением жду сотрудничества с вами".

Креймер отметил, что в стенограмме не говорилось о помощи Украине или поддержке США.

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