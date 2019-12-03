Комитет Конгресса США обнародовал доклад об импичменте Трампа

3 декабря, 2019, 22:42

Во вторник, 3 декабря, Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал доклад Демократической партии об импичменте президента по обвинению Дональда Трампа в злоупотреблении властью

Об этом сообщает CNN .

В докладе на 300 страниц речь идет о превышении властных полномочий и попытке использовать президентский пост для давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью повлиять на следующие президентские выборы в США.

"Президент делал это в пользу собственного президентского переизбрания, чтобы нанести ущерб предвыборным перспективам политического соперника и повлиять на будущие президентские выборы в нашей стране в его пользу. Тем самым президент ставил собственные личные и политические интересы выше национальных интересов США, стремился подорвать целостность процесса выборов президента США и поставил под угрозу национальную безопасность США", - говорится в докладе.

Отчет в значительной мере основан на 17 допросах свидетелей, проведенных на протяжении нескольких месяцев, в том числе 12 на публичных слушаниях, с показаниями, в которых говорилось об усилиях личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, направленных против посла США в Украине Мари Йованович, а также на подстрекательство украинской власти на объявление о расследовании против политических конкурентов Трампа.