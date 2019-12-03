Комитет Конгресса США обнародовал доклад об импичменте Трампа
Об этом сообщает CNN .
В докладе на 300 страниц речь идет о превышении властных полномочий и попытке использовать президентский пост для давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью повлиять на следующие президентские выборы в США.
"Президент делал это в пользу собственного президентского переизбрания, чтобы нанести ущерб предвыборным перспективам политического соперника и повлиять на будущие президентские выборы в нашей стране в его пользу. Тем самым президент ставил собственные личные и политические интересы выше национальных интересов США, стремился подорвать целостность процесса выборов президента США и поставил под угрозу национальную безопасность США", - говорится в докладе.
Отчет в значительной мере основан на 17 допросах свидетелей, проведенных на протяжении нескольких месяцев, в том числе 12 на публичных слушаниях, с показаниями, в которых говорилось об усилиях личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, направленных против посла США в Украине Мари Йованович, а также на подстрекательство украинской власти на объявление о расследовании против политических конкурентов Трампа.
- Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
- Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.
- В Конгрессе США собираются допросить главу администрации Трампа Малвани.
- Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.
- СМИ назвали имя информатора, который доложил о разговоре с Зеленским.
- Трамп показал стенограмму первого разговора с Зеленским республиканцам.
- Посол США в ЕС заявил, что давление на Украину оказывалось по указанию Трампа.
- Суд обязал Пентагон и Белый дом передать прессе документы о задержке военной помощи Украине.
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