Экс-посол США в Украине Йованович заявила в Конгрессе, что Трамп потребовал ее увольнения от Госдепа
11 октября, 2019, 22:23
Бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе, заявила, что президент Дональд Трамп давил на Государственный департамент для того, чтобы ее уволили с должности
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Associated Press.
Йованович заявила, что ее "внезапно" отозвали в мае и сказали, что Трамп потерял к ней доверие. Она добавила, что о кампании против нее ей рассказали чиновники. По их словам, кампания по давлению Трампа на госдеп длилась почти год.
- Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе США отвергла обвинения бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко по поводу списка людей, которых нельзя трогать
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-