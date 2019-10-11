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Espreso.tvОбществоЭкс-посол США в Украине Йованович заявила в Конгрессе, что Трамп потребовал ее увольнения от Госдепа

Экс-посол США в Украине Йованович заявила в Конгрессе, что Трамп потребовал ее увольнения от Госдепа

Бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе, заявила, что президент Дональд Трамп давил на Государственный департамент для того, чтобы ее уволили с должности
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Associated Press.
 
Йованович заявила, что ее "внезапно" отозвали в мае и сказали, что Трамп потерял к ней доверие. Она добавила, что о кампании против нее ей рассказали чиновники. По их словам, кампания по давлению Трампа на госдеп длилась почти год.
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