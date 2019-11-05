Импичмент Трампа: Конгресс США обнародовал стенограммы показаний Волкера и Сондленда
Стенограммы обнародованы на сайте Конгресса США.
Так, Волкер сообщил, что предупреждал Руди Джулиани о тогдашнем генпрокуроре Юрие Луценко, которого считал заслуживающим доверия.
Также Волкер отметил, что поощрение Джо Байденом Украины во время его вице-президентва до увольнения с должности генпрокурора Виктора Шокина было правильной политикой, понятной на международном уровне.
По словам Волкера, во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто он предупредил украинского лидера, что Джулиани распространяет "негативные нарративы об Украине". Да, Джулиани называл Украину "проблемой", что мешало чиновникам США строить отношения с Украиной.
Сондленд в свою очередь заявил, что Трамп и Джулиани ставили условием поддержки Украины расследование против главного конкурента Трампа Байдена, а украинская сторона якобы собиралась пообещать в любом контексте все, чего бы Трамп потребовал публично.
- Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
- Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.
- В Конгрессе США собираются допросить главу администрации Трампа Малвани.
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