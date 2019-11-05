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Espreso.tvОбществоИмпичмент Трампа: Конгресс США обнародовал стенограммы показаний Волкера и Сондленда

Импичмент Трампа: Конгресс США обнародовал стенограммы показаний Волкера и Сондленда

Комитеты Конгресса США, осуществляющие расследование в рамках импичмента президента Дональда Трампа, обнародовали стенограммы показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда

Стенограммы обнародованы на сайте Конгресса США.

Так, Волкер сообщил, что предупреждал Руди Джулиани о тогдашнем генпрокуроре Юрие Луценко, которого считал заслуживающим доверия.

Также Волкер отметил, что поощрение Джо Байденом Украины во время его вице-президентва до увольнения с должности генпрокурора Виктора Шокина было правильной политикой, понятной на международном уровне.

По словам Волкера, во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто он предупредил украинского лидера, что Джулиани распространяет "негативные нарративы об Украине". Да, Джулиани называл Украину "проблемой", что мешало чиновникам США строить отношения с Украиной.

Сондленд в свою очередь заявил, что Трамп и Джулиани ставили условием поддержки Украины расследование против главного конкурента Трампа Байдена, а украинская сторона якобы собиралась пообещать в любом контексте все, чего бы Трамп потребовал публично.

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