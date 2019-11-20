Давление на Украину оказывалось по указанию Трампа, - посол США в ЕС

20 ноября, 2019, 17:53

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд заявил о прямом указании президента Дональда Трампа работать с его адвокатом Руди Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена

Об этом Сондленд сказал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте, сообщает CNN .

"Я знаю, что члены этого комитета часто формулировали эти сложные ситуации в виде простого вопроса: было" quid pro quo?" (Услуга за услугу. - Ред.). Как я уже говорил ранее, что касается телефонного звонка Белого дома и заседания белого дома, ответ - да ", - сказал Сондленд.

По его словам, он вместе с министром по вопросам энергетики Риком Перри и бывшим специальным представителем по Украине Куртом Волкером работал с Рудольфом Джулиани по Украине "по прямому указанию президента США".

"Секретарь Перри, посол Уолкер и я работали с Рудольфом Джулиани по Украине по прямому указанию президента США. Мы не хотели работать с Джулиани. Все мы понимали, что если мы откажемся работать с Джулиани, мы потеряем важную возможность укрепить отношения между США и Украиной. Поэтому мы выполняли распоряжение президента ", - заявил он.

Сондленд также подчеркнул, что на тот момент он не знал о планах личного адвоката Дональда Трампа по Украине, а если бы он знал, то отказался бы от сотрудничества с ним.

Он добавил, что был категорически против задержки выделения Украине военной помощи и не получил от Белого дома объяснений, почему это было сделано.

"Мы работали с Джулиани по указанию Трампа, мы не хотели никаких предпосылок для выделения помощи Украине", - сообщил Сондленд.

Напомним, вчера в Конгрессе состоялись публичные слушания четырех ключевых свидетелей по делу об импичменте президента Трампа. Показания дали Александр Виндман, Дженнифер Уильямс, Курт Волкер и Поэтому Моррисон.