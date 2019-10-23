Трамп хотел от Зеленского расследования в отношении сына Байдена, - поверенный США в Украине

23 октября, 2019, 09:13

Дональд Трамп хотел от Владимира Зеленского заявления о начале расследования по Burisma и вмешательства Украины в выборы в США, заявил временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор

Об этом сообщает Голос Америки .

Тейлор заявляет в своих показаниях в Палате представителей Конгресса, что посол в ЕС Сондланд заявил ему: поддержка Украины зависит от того, объявит ли Зеленский публично о расследовании в отношении компании Burisma, где работал сын экс-вице-президента Хантер Байден, а также о якобы вмешательство в выборы в США 2016 с территории Украины.

На самом деле, заявил мне посол Сондланд, "все" будет зависеть от такого заявления, включая помощо по политике безопасности ", сказал Тейлор.

"Посол Сондланд также заявил мне, что он осознает, что ранее допустил ошибку, когда заявил украинским чиновникам, что проведение встречи в Белом доме между Зеленским и Трампом будет зависеть от публичного заявления о расследовании. Он заявил, что президент Трамп хотел, чтобы Зеленский" вслух и публично "заявил, что он приказывает провести такие расследования", - говорится в тексте заявления Тейлора.

Обозреватели в США указывают, что показания Тейлора целом подтвердили, что Трамп хотел задержать помощь Украине до начала расследования по Байдену.