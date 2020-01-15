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Espreso.tvОбществоИмпичмент Трампа: Палата представителей Конгресса передала дело в Сенат

Импичмент Трампа: Палата представителей Конгресса передала дело в Сенат

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу в Сенат статей импичмента президента Дональда Трампа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За передачу дела в Сенат проголосовали 228 конгрессменов, против - 193.

Также Палата представителей приняла резолюцию, назначила представителей по делу импичмента Дональда Трампа.

Решение Палаты представителей переводит импичмент на следующий этап - рассмотрение в Сенате, в котором большинство имеют однопартийцы Трампа - республиканцы.

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