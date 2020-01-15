Импичмент Трампа: Палата представителей Конгресса передала дело в Сенат
15 января, 2020, 21:03
Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу в Сенат статей импичмента президента Дональда Трампа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За передачу дела в Сенат проголосовали 228 конгрессменов, против - 193.
Также Палата представителей приняла резолюцию, назначила представителей по делу импичмента Дональда Трампа.
Решение Палаты представителей переводит импичмент на следующий этап - рассмотрение в Сенате, в котором большинство имеют однопартийцы Трампа - республиканцы.
- Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.
- Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.
- СМИ назвали имя информатора, который доложил о разговоре с Зеленским.
- Трамп показал стенограмму первого разговора с Зеленским республиканцам.
- Посол США в ЕС заявил, что давление на Украину оказывалось по указанию Трампа .
- Суд обязал Пентагон и Белый дом передать прессе документы о задержании военной помощи Украине.
- Комитет Конгресса США обнародовал доклад об импичменте Трампа. Конгресс обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа.
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