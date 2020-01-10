Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета МАУ, - Пристайко
10 января, 2020, 18:36
Украинские эксперты получили доступ к "черным ящикам" самолета компании МАУ, который потерпел авиакатастрофу в Иране
Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Еспресо.TV.
По его словам, иранская сторона предоставляет Украине необходимое содействие в расследовании трагедии с самолетом МАУ.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- Разведка США, ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства , касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украине.
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