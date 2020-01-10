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Espreso.tvОбществоУкраина получила доступ к "черным ящикам" самолета МАУ, - Пристайко

Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета МАУ, - Пристайко

Украинские эксперты получили доступ к "черным ящикам" самолета компании МАУ, который потерпел авиакатастрофу в Иране

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Еспресо.TV.

По его словам, иранская сторона предоставляет Украине необходимое содействие в расследовании трагедии с самолетом МАУ.

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