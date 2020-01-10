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Espreso.tvМирНет убедительных доказательств причины падения самолета МАУ, - Еврокомиссия

Нет убедительных доказательств причины падения самолета МАУ, - Еврокомиссия

Европейская комиссия заявила, что на этом этапе расследования катастрофы самолета МАУ нет убедительных доказательств причины падения украинского лайнера

Об этом в пятницу, 10 января, на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии по просьбе журналистки прокомментировать озвученные премьером Канады данные о сбивании самолета иранской ракетой, сообщает Европейская правда.

"На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается", - сказал представитель комиссии.

Представитель комиссии не дал прямого ответа на вопрос, верит ли Еврокомиссия в способность Ирана провести независимое расследование, но отметил, что Брюссель на это надеется.

"Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.

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