Нет убедительных доказательств причины падения самолета МАУ, - Еврокомиссия
Об этом в пятницу, 10 января, на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии по просьбе журналистки прокомментировать озвученные премьером Канады данные о сбивании самолета иранской ракетой, сообщает Европейская правда.
"На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается", - сказал представитель комиссии.
Представитель комиссии не дал прямого ответа на вопрос, верит ли Еврокомиссия в способность Ирана провести независимое расследование, но отметил, что Брюссель на это надеется.
"Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать", - сказал представитель Еврокомиссии.
Он добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства , касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украине.
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