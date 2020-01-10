Авиакатастрофа в Иране: для меня сомнений во внешнем вмешательстве не было, - Омелян

10 января, 2020, 20:18

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал авиакатастрофу самолета МАУ в Иране

Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия" с Сергеем Высоцким на Еспресо.TV.

"С первых часов, когда я получил информацию, у меня не было никаких сомнений, что это не вина экипажа и не технические проблемы с самолетом. Экипаж был высококлассный с тысячами часов налетов на той высоте, на которой они находились. Невозможна была ошибка человеческая. А относительно технического состояния самолете, самолет новый, прошел техосмотр за двое суток до катастрофы. Это вероятность 0,001% Для меня сомнений во внешнем вмешательстве не было", - сказал экс-министр.

Он отметил, кто должен входить в комиссию по расследованию. В состав международной комиссии входят страны: та, на территории которой случилось, страны, граждане которой пострадали во время авиакатастрофы, страна-производитель летательного аппарата.

"В случае этому - это должна быть компания Боинг, представители США, Канады, Швеции и других стран. Есть готовность Ирана пригласить всех, ждут подтверждения этих государств. Украинская делегация уже находится на месте. Есть нормальная позиция по черным ящиках, это право Тегерана, согласно Чикагской конвенции, давать доступ всем, но держать в своих руках. Сроки, которые называются, меня настораживают, потому что на протяжении первого месяца можно получить предварительный отчет международной комиссии и в течение года иметь финальный документ ", - добавил Омелян.