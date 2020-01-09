В Канаде погасили самый высокий небоскреб в знак траура по украинскому самолету
9 января, 2020, 10:53
В ночь с 8 на 9 января в городе Торонто погасили подсветку самого высокого здания страны и Западного полушария в знак траура по гражданам, погибшим в авиакатастрофе украинского самолета в Иране
Об этом сообщает издание "Укринформ".
"На самой высокой постройке Западного полушария - башни CN в Торонто - выключена вся декоративная подсветка для чествования памяти жертв катастрофы самолета МАУ в Иране", - пишут журналисты.
Справка: Телебашня CN Tower в Торонто высотой 553 метра является одним из самых узнаваемых символов Канады. Построенная в 1976 году, она в течение трех десятилетий была самым высоким зданием на планете.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. 176 человек погибли.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- 9 января в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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