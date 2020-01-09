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Espreso.tvОбществоВ Канаде погасили самый высокий небоскреб в знак траура по украинскому самолету

В Канаде погасили самый высокий небоскреб в знак траура по украинскому самолету


фото: користувач Twitter " thiccwallet"
В ночь с 8 на 9 января в городе Торонто погасили подсветку самого высокого здания страны и Западного полушария в знак траура по гражданам, погибшим в авиакатастрофе украинского самолета в Иране

Об этом сообщает издание "Укринформ".

"На самой высокой постройке Западного полушария - башни CN в Торонто - выключена вся декоративная подсветка для чествования памяти жертв катастрофы самолета МАУ в Иране", - пишут журналисты.

Справка: Телебашня CN Tower в Торонто высотой 553 метра является одним из самых узнаваемых символов Канады. Построенная в 1976 году, она в течение трех десятилетий была самым высоким зданием на планете.

 

 

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