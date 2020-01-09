Авиакатастрофа в Иране: Канада хочет присоединиться к расследованию - Трюдо поручил договориться о сотрудничестве

9 января, 2020, 09:56

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования по погибшим и поручил МИД наладить связи с Ираном для расследования катастрофы украинского самолета

Об этом Джастин Трюдо сообщил на ночном брифинге, по катастрофы в 6 утра по Киеву.

"Канада будет опираться на международных партнеров для консульской поддержки и обратится непосредственно к Ирану с просьбой помочь в расследовании аварии украинского самолета в Иране, в результате которого погибли по меньшей мере 63 канадца", - заявил Трюдо.

Он отметил, что 138 из 176 человек на борту самолета рейса, следовавшего в Киев, должны были продолжить перелет в Канаду. Все на борту погибли, когда самолет разбился вскоре после взлета.

"Канада является одной из немногих стран с высоким уровнем экспертизы, когда дело касается подобных аварий, поэтому мы можем внести большой вклад", - сказал премьер-министр.

Трюдо выразил уверенность, что его страна сделает все возможное для расследования "как через союзников, так и непосредственно."

По его словам, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань 9 января поговорит с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джаведом Зарифи о вопросах привлечения Канады к расследованию катастрофы.

Справка: Канада разорвала дипломатические отношения с Исламской республикой Иран в 2012 году.