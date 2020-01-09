Авиакатастрофа в Иране: Канада хочет присоединиться к расследованию - Трюдо поручил договориться о сотрудничестве
Об этом Джастин Трюдо сообщил на ночном брифинге, по катастрофы в 6 утра по Киеву.
"Канада будет опираться на международных партнеров для консульской поддержки и обратится непосредственно к Ирану с просьбой помочь в расследовании аварии украинского самолета в Иране, в результате которого погибли по меньшей мере 63 канадца", - заявил Трюдо.
Он отметил, что 138 из 176 человек на борту самолета рейса, следовавшего в Киев, должны были продолжить перелет в Канаду. Все на борту погибли, когда самолет разбился вскоре после взлета.
"Канада является одной из немногих стран с высоким уровнем экспертизы, когда дело касается подобных аварий, поэтому мы можем внести большой вклад", - сказал премьер-министр.
Трюдо выразил уверенность, что его страна сделает все возможное для расследования "как через союзников, так и непосредственно."
По его словам, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань 9 января поговорит с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джаведом Зарифи о вопросах привлечения Канады к расследованию катастрофы.
Справка: Канада разорвала дипломатические отношения с Исламской республикой Иран в 2012 году.
Prime Minister Justin Trudeau speaks in Ottawa following the fatal plane crash outside of Tehran, Iran, that claimed the lives of 176 people, including 63 Canadians. pic.twitter.com/uMTdY11jDO- CanadianPM (@CanadianPM) January 9, 2020
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. 176 человек погибли.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыл горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров.
- 9 января в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
-
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "детальное и независимое" расследование катастрофы украинского самолета в Иране, которое проведет созданная иранскими властями комиссия
-
Иранские следователи заявили, что "черные ящики" украинского самолета повреждены и часть записей утрачены
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести