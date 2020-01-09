Иранские следователи заявили, что "черные ящики" украинского самолета повреждены и часть записей утрачены

9 января, 2020, 09:25

9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования

Об этом сообщает издание "DW" со ссылкой на отчет комиссии под руководством Организации гражданской авиации Ирана.

По словам следователей, Boeing 737 Международных авиалиний Украины, упавший после взлета, был охвачен пламенем еще в воздухе.

Также в комиссии отметили, что экипаж украинского самолета пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не обращался с просьбой о помощи при помощи радиосвязи.

Следователи сообщают, что эту информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы.

Отмечается, что после падения Boeing 737 произошел мощный взрыв. Следователи предполагают, что взрыв произошел из-за того, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.

"Оба так называемых черных ящика были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них утрачена", - сообщили в комиссии.