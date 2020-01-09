Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки
9 января, 2020, 10:22
Расследователи Bellingcat проверяют версию катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране в результате атаки ракетой
Об этом сообщил основатель Bellingcat Элиот Хаггинс.
В частности, будут изучаться обломки ракеты, которую якобы нашли неподалеку от места авиакатастрофы.
"Пока не подтверждено месторасположение этого обломка, что невозможно установить на фотографиях, отношусь к нему осторожно", - написал Хаггинс.
Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит различные версии, в том числе версию о возможной атаке на самолет из ЗРК "Тор".
Until the location of this debris is confirmed, which is next to impossible with this image, I would treat it with caution. There's other examples of this type of debris documented in other conflicts , so there's no way to know this is in Iran https://t.co/MXR4NSIp1c- Eliot Higgins (@EliotHiggins) 8 января 2020 г.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. По имеющимся данным, лайнер со 176 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыл горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- 9 января в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести