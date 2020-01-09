 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоBellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки

Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки

Расследователи Bellingcat проверяют версию катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране в результате атаки ракетой

Об этом сообщил основатель Bellingcat Элиот Хаггинс.

В частности, будут изучаться обломки ракеты, которую якобы нашли неподалеку от места авиакатастрофы.

"Пока не подтверждено месторасположение этого обломка, что невозможно установить на фотографиях, отношусь к нему осторожно", - написал Хаггинс.

Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит различные версии, в том числе версию о возможной атаке на самолет из ЗРК "Тор".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2020 четверг

8 января, 2020 среда

больше новостей

9 января, 2020 четверг

8 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать