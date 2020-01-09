Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки

9 января, 2020, 10:22

Расследователи Bellingcat проверяют версию катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране в результате атаки ракетой

Об этом сообщил основатель Bellingcat Элиот Хаггинс.

В частности, будут изучаться обломки ракеты, которую якобы нашли неподалеку от места авиакатастрофы.

"Пока не подтверждено месторасположение этого обломка, что невозможно установить на фотографиях, отношусь к нему осторожно", - написал Хаггинс.

Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит различные версии, в том числе версию о возможной атаке на самолет из ЗРК "Тор".