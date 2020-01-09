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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран

Авиакатастрофа в Иране: самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран

Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран для изучения обстоятельств авиакатастрофы МАУ

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

Эксперты будут изучать причины авиакатастрофы.

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