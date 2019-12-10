Импичмент Трампа: демократы планируют выдвинуть 2 обвинения
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Юридический советник демократов в Палате представителей Дэниэл Голдман заявил, что пребывание Трампа на посту президента нанесет вред стране и обвинил главу государства в "упорных и постоянных усилиях по принуждению иностранного государства к помощи ему выиграть выборы".
Республиканцы, которые поддерживают Трампа, в свою очередь, обвинили демократов в попытке отменить президентские выборы 2016 г. и попытке сместить президента с должности без достаточных доказательств.
Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.
Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.
СМИ назвали имя информатора, который доложил о разговоре с Зеленским.
Трамп показал стенограмму первого разговора с Зеленским республиканцам.
Посол США в ЕС заявил, что давление на Украину оказывалось по указанию Трампа.
Суд обязал Пентагон и Белый дом передать прессе документы о задержании военной помощи Украине.
Комитет Конгресса США обнародовал доклад об импичменте Трампа.
Конгресс обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа.
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