Импичмент Трампа: демократы планируют выдвинуть 2 обвинения

10 декабря, 2019, 09:44

Демократы в Палату представителей Конгресса США во вторник, 10 декабря, планируют предъявить обвинение президенту США Дональду Трампу по двум статьям - использование служебного положения в личных целях и препятствование работе Конгресса

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Юридический советник демократов в Палате представителей Дэниэл Голдман заявил, что пребывание Трампа на посту президента нанесет вред стране и обвинил главу государства в "упорных и постоянных усилиях по принуждению иностранного государства к помощи ему выиграть выборы".

Республиканцы, которые поддерживают Трампа, в свою очередь, обвинили демократов в попытке отменить президентские выборы 2016 г. и попытке сместить президента с должности без достаточных доказательств.

Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.

В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.

22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.

Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

СМИ назвали имя информатора, который доложил о разговоре с Зеленским.

Трамп показал стенограмму первого разговора с Зеленским республиканцам.

Посол США в ЕС заявил, что давление на Украину оказывалось по указанию Трампа.

Суд обязал Пентагон и Белый дом передать прессе документы о задержании военной помощи Украине.

Комитет Конгресса США обнародовал доклад об импичменте Трампа.

Конгресс обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа.