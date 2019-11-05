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Espreso.tvОбществоВ Конгрессе США собираются допросить главу администрации Трампа Малвани

В Конгрессе США собираются допросить главу администрации Трампа Малвани

Комитеты Палаты представителей Конгресса США, которые проводят расследования по делу импичмента президента Дональда Трампа, добиваются допроса действующего главы президентской администрации Мика Малвани

Об этом сообщает Reuters.

"Исходя из доказательств, собранных в ходе расследования об импичменте и публичной отчетности, мы считаем, что вы владеете значительными знаниями и информацией из первых рук, которые касаются расследования импичмента Палатой", - говорится в письме руководителей комитетов иностранных дел, разведки и надзора к Малвани.

Малвани ожидают для дачи показаний в пятницу, 8 ноября.

Ранее, 18 октября, Малвани подтвердил, что приостановление военной помощи Украине по приказу Трампа осуществлялось в том числе с целью побудить украинскую власть расследовать действия демократов. Однако позже в тот же день Мелвани попытался опровергнуть собственные слова, настаивая, что не признавал давления на Украину со стороны Белого дома, однако задержки денег для Украины не возражал.

  • Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
  • В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
  • 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
  • Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона с "украинского" вопросы и импичмента.
  • Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.
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