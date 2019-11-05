В Конгрессе США собираются допросить главу администрации Трампа Малвани
Об этом сообщает Reuters.
"Исходя из доказательств, собранных в ходе расследования об импичменте и публичной отчетности, мы считаем, что вы владеете значительными знаниями и информацией из первых рук, которые касаются расследования импичмента Палатой", - говорится в письме руководителей комитетов иностранных дел, разведки и надзора к Малвани.
Малвани ожидают для дачи показаний в пятницу, 8 ноября.
Ранее, 18 октября, Малвани подтвердил, что приостановление военной помощи Украине по приказу Трампа осуществлялось в том числе с целью побудить украинскую власть расследовать действия демократов. Однако позже в тот же день Мелвани попытался опровергнуть собственные слова, настаивая, что не признавал давления на Украину со стороны Белого дома, однако задержки денег для Украины не возражал.
- Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона с "украинского" вопросы и импичмента.
- Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.
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