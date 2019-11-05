В Конгрессе США собираются допросить главу администрации Трампа Малвани

5 ноября, 2019, 21:54

Комитеты Палаты представителей Конгресса США, которые проводят расследования по делу импичмента президента Дональда Трампа, добиваются допроса действующего главы президентской администрации Мика Малвани

Об этом сообщает Reuters.

"Исходя из доказательств, собранных в ходе расследования об импичменте и публичной отчетности, мы считаем, что вы владеете значительными знаниями и информацией из первых рук, которые касаются расследования импичмента Палатой", - говорится в письме руководителей комитетов иностранных дел, разведки и надзора к Малвани.

Малвани ожидают для дачи показаний в пятницу, 8 ноября.

Ранее, 18 октября, Малвани подтвердил, что приостановление военной помощи Украине по приказу Трампа осуществлялось в том числе с целью побудить украинскую власть расследовать действия демократов. Однако позже в тот же день Мелвани попытался опровергнуть собственные слова, настаивая, что не признавал давления на Украину со стороны Белого дома, однако задержки денег для Украины не возражал.