Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона с "украинского" вопросы и импичмента

23 октября, 2019, 21:43

Конгрессмены-республиканцы, поощрены президентом США Дональдом Трампом к противостоянию с демократами в вопросе импичмента, помешали чиновницы Пентагона Лори Купер свидетельствовать по вопросу давления Трампа на украинскую власть путем задержки военной помощи Украине

Об этом сообщает Reuters .

Конгрессмены-республиканцы ворвались в зал, где чиновница Минобороны США, ответственная за сотрудничество с Украиной и Россией, Лора Купер должна была свидетельствовать за закрытыми дверями. Республиканцы подняли шум, помешав Купер свидетельствовать.

В помещение вызвали полицию с целью очистить помещение и восстановить порядок.

Напомним, 11 октября в Конгрессе выступила с показаниями по "украинскому" вопросу экс-посол США в Украине Мари Йованович.

В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.

22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.