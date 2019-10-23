Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона с "украинского" вопросы и импичмента
Об этом сообщает Reuters .
Конгрессмены-республиканцы ворвались в зал, где чиновница Минобороны США, ответственная за сотрудничество с Украиной и Россией, Лора Купер должна была свидетельствовать за закрытыми дверями. Республиканцы подняли шум, помешав Купер свидетельствовать.
В помещение вызвали полицию с целью очистить помещение и восстановить порядок.
Напомним, 11 октября в Конгрессе выступила с показаниями по "украинскому" вопросу экс-посол США в Украине Мари Йованович.
В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
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