Трампа пригласили в Конгресс на слушания по импичменту

27 ноября, 2019, 07:54

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США пригласил президента Дональда Трампа на слушания по делу его импичмента

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

"Председатель (комитета - ред.) Джерролд Надлер направил письмо президенту Трампу, напоминая ему о праве его и его защитника принять участие в слушаниях", - говорится в сообщении.

Слушания на тему "Конституционные основания для импичмента президента" запланировано на 4 декабря.

"Наша первая задача - изучить рамки, созданные для реагирования на выдвинутые против президента Трампа серьезные обвинения в проступках, которые могут быть основаниями для импичмента. Я написал президенту Трампу, чтобы напомнить ему, что правила расследования импичмента Комитета позволяют президенту посещать слушания, а его адвокату - допрашивать коллегию свидетелей. У президента есть выбор: он может воспользоваться этой возможностью быть представленным на слушаниях об импичменте, или он может прекратить жаловаться на процесс. Я надеюсь, что он решит приниматьучастие в расследовании непосредственно или через адвоката, как это делали другие президенты до него ", - заявил Надлер.