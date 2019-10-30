Дания разрешила строительство Северного потока-2
Об этом говорится в заявлении ДЭА, обнародованном пресс-службой ведомства.
"Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток - 2" на континентальном шельфе Дании юго-восточнее от Борнхольма в Балтийском море", - говорится в заявлении.
В ДЭА отметили, что действуют в соответствии с международным законодательством.
"Разрешение предоставляется в соответствии с Законом о континентальном шельфе и в соответствии с обязательствами Дании согласно Конвенцией ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, назначить маршрут, по которому должны быть проложены такие трубопроводы", - говорится в заявлении.
- Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2". Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2" . В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2" .
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2". Австрийский канцлер поддержал строительство "Северного потока-2".
- Ангела Меркель подчеркнула необходимость сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
- Польша заявила, что не прекратит блокировать строительство "Северного потока-2".
- Министр экономики Германии заявил, что ФРГ не откажется от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ в Азовском море.
- В Минэнерго РФ заявили, что проложено уже более половины "Северного потока-2".
- Постпреды ЕС утвердили изменения в Газовой директиве, регулирующие Северный поток-2.
- Комитет Сената США одобрил проект санкций против причастных к "Северному потоку-2" .
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