Дания разрешила строительство Северного потока-2

30 октября, 2019, 15:03

Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом говорится в заявлении ДЭА, обнародованном пресс-службой ведомства.

"Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток - 2" на континентальном шельфе Дании юго-восточнее от Борнхольма в Балтийском море", - говорится в заявлении.

В ДЭА отметили, что действуют в соответствии с международным законодательством.

"Разрешение предоставляется в соответствии с Законом о континентальном шельфе и в соответствии с обязательствами Дании согласно Конвенцией ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, назначить маршрут, по которому должны быть проложены такие трубопроводы", - говорится в заявлении.