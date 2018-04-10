Меркель рассказала Порошенко, что выразила Путину недовольство из-за "Северного потока-2"
Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время совместного брифинга с президентом Петром Порошенко, сообщает Еспресо.TV.
Она заметила, что они с Порошенко подробно обсудили вопрос по поводу проекта "Северный поток" и канцлер выслушала позицию украинской стороны по нему.
"Вчера во время телефонного разговора с президентом Путиным я сказала, что не может такого быть, что из-за "Северного потока" Украина практически больше не будет иметь никакого значения как транзитер природного газа", - подчеркнула Меркель.
По ее словам, строительство российского газопровода является не только экономическим, но и политическим вопросом, поэтому стороны будут и в дальнейшем обмениваться мнениями по этому делу.
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- Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопровода в своих территориальных водах.
- В ответ на это президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".
- 5 апреля правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- Вице--премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что газопровод "Северный поток-2" будет нарушать баланс внутри Евросоюза, а экономической необходимости в его строительстве нет.
- Порошенко накануне заявил в интервью, что Германии не стоит заключать сделки с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2", а вместо этого следует договориться о транзите через Украину.
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