Меркель рассказала Порошенко, что выразила Путину недовольство из-за "Северного потока-2"

10 апреля, 2018, 13:39

Власти Германии выслушали позицию Украины по строительству российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время совместного брифинга с президентом Петром Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

Она заметила, что они с Порошенко подробно обсудили вопрос по поводу проекта "Северный поток" и канцлер выслушала позицию украинской стороны по нему.

"Вчера во время телефонного разговора с президентом Путиным я сказала, что не может такого быть, что из-за "Северного потока" Украина практически больше не будет иметь никакого значения как транзитер природного газа", - подчеркнула Меркель.

По ее словам, строительство российского газопровода является не только экономическим, но и политическим вопросом, поэтому стороны будут и в дальнейшем обмениваться мнениями по этому делу.

Читайте также: Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы