Комитет Європарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2"
Об этом сообщает "Польское радио".
Евродепутаты приняли отчет председателя комитета Ежи Бузек, который теперь, имея сильную поддержку, начнет переговоры со странами ЕС по окончательной версии обновленных положений.
В предложенных Еврокомиссией в ноябре 2017 изменениях речь идет о том, чтобы на все газопроводы, в частности те, что импортируют сырье, распространялось действие законодательства ЕС - Третьего энергетического пакета. Отсутствие определенности приводило к возможности различного толкования закона ЕС и позволяло сторонникам "Северного потока-2" продвигать этот проект.
Экс-президент Европарламента и автор отчета Ежи Бузек отметил, что некоторые положения в обновленном законе следует заострить и уточнить. Он предложил, чтобы в случае, когда газопровод объединяет страну ЕС с государством за пределами европейского сообщества и проходит по дну моря, евросоюзную директива распространялась на территориальные воды и исключительные экономические зоны государств ЕС.
Кроме того, Бузек предложил, чтобы государства ЕС имели право временно выводить из-под действия директивы только газопроводы, построенные до 8 ноября 2017 года, то есть до даты принятия изменений Еврокомиссией. Под это условие не подходит "Северный поток-2", завершение строительства которого запланировано на конец 2019 года.
В то же время ни одно из таких исключений не может угрожать диверсификации и безопасности поставкам газа в Евросоюз. Во внимание нужно также принять экономические санкции, введенные против поставщика.
- Напомним, ранее Германия разрешила строить российский "Северный поток-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
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