Комитет Європарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2"

21 марта, 2018, 16:05

Депутаты Европарламента из комитета промышленности, исследований и энергетики поддержали изменения газового законодательства, которые должны помешать строительству российского газопровода

Об этом сообщает "Польское радио".

Евродепутаты приняли отчет председателя комитета Ежи Бузек, который теперь, имея сильную поддержку, начнет переговоры со странами ЕС по окончательной версии обновленных положений.

В предложенных Еврокомиссией в ноябре 2017 изменениях речь идет о том, чтобы на все газопроводы, в частности те, что импортируют сырье, распространялось действие законодательства ЕС - Третьего энергетического пакета. Отсутствие определенности приводило к возможности различного толкования закона ЕС и позволяло сторонникам "Северного потока-2" продвигать этот проект.

Экс-президент Европарламента и автор отчета Ежи Бузек отметил, что некоторые положения в обновленном законе следует заострить и уточнить. Он предложил, чтобы в случае, когда газопровод объединяет страну ЕС с государством за пределами европейского сообщества и проходит по дну моря, евросоюзную директива распространялась на территориальные воды и исключительные экономические зоны государств ЕС.

Кроме того, Бузек предложил, чтобы государства ЕС имели право временно выводить из-под действия директивы только газопроводы, построенные до 8 ноября 2017 года, то есть до даты принятия изменений Еврокомиссией. Под это условие не подходит "Северный поток-2", завершение строительства которого запланировано на конец 2019 года.

В то же время ни одно из таких исключений не может угрожать диверсификации и безопасности поставкам газа в Евросоюз. Во внимание нужно также принять экономические санкции, введенные против поставщика.