Германия не будет отказываться от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ на море, - министр экономики ФРГ

17 декабря, 2018, 11:05

Реализация проекта Северный поток-2 является приоритетной, поэтому Германия не откажется от него даже несмотря на российскую агрессию в Керченском проливе

Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмаер, передает Радио Свобода.

Министр уверен, что отказ от строительства газопровода Северный поток-2 не уменьшит зависимости от поставок газа из РФ

В то же время он отметил необходимость создания в Германии инфраструктуры для получения сжиженного газа:

"Мы не уменьшим зависимости от России тем, что подорвем такой проект, как Северный поток-2, а затем будем получать тот же российский газ с других трубопроводов. О большей энергонезависимости можно говорить только тогда, когда мы, помимо обеспечения долгосрочной поставки газа, также создадим в Германии инфраструктуру для получения сжиженного природного газа", - заявил Альтмаер.

Кроме того, министр экономики ФРГ заявил, что сейчас "ведутся и непростые дискуссии" о необходимости продолжения транзита газа через территорию Украины после завершения строительства Северного потока-2.