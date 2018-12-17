Германия не будет отказываться от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ на море, - министр экономики ФРГ
Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмаер, передает Радио Свобода.
Министр уверен, что отказ от строительства газопровода Северный поток-2 не уменьшит зависимости от поставок газа из РФ
В то же время он отметил необходимость создания в Германии инфраструктуры для получения сжиженного газа:
"Мы не уменьшим зависимости от России тем, что подорвем такой проект, как Северный поток-2, а затем будем получать тот же российский газ с других трубопроводов. О большей энергонезависимости можно говорить только тогда, когда мы, помимо обеспечения долгосрочной поставки газа, также создадим в Германии инфраструктуру для получения сжиженного природного газа", - заявил Альтмаер.
Кроме того, министр экономики ФРГ заявил, что сейчас "ведутся и непростые дискуссии" о необходимости продолжения транзита газа через территорию Украины после завершения строительства Северного потока-2.
- Напомним, Европейский парламент 12 января, выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода Северный поток-2.
- Государственный департамент США поддержал решимость ЕС в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию против Украины.
- 12 декабря члены палаты представителей Конгресса США проголосовали за резолюцию против строительства газопровода Северный поток-2.
- 3 декабря министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что выход Германии из проекта строительства газопровода Северный поток-2 снизит ее способность помогать Украине.
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