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Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины


фото: gazprom
Германия дала разрешение на строительство российского участка газопровода "Северный поток-2" длиной 30 км в своей исключительной экономической зоне

Об этом сообщает пресс-служба проекта "Северный поток-2".

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой СЭЗ. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-км участка согласно Горного закона ФРГ", - говорится в сообщении.

Представители компании напомнили, что предварительно 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии в пределах 12 морских миль (22,2 км) и его сухопутной части.

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