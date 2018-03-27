Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины
27 марта, 2018, 14:47
Германия дала разрешение на строительство российского участка газопровода "Северный поток-2" длиной 30 км в своей исключительной экономической зоне
Об этом сообщает пресс-служба проекта "Северный поток-2".
"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой СЭЗ. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-км участка согласно Горного закона ФРГ", - говорится в сообщении.
Представители компании напомнили, что предварительно 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии в пределах 12 морских миль (22,2 км) и его сухопутной части.
- Напомним, ранее Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
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