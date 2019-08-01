Комитет Сената США одобрил проект санкций против причастных к "Северному потоку-2"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Далее документ должны рассмотреть в Сенате и в Палате представителей. Если Конгресс США поддержит законопроект, его передадут на подпись президенту Дональду Трампу.
Законопроект предусматривает санкции против кораблей, которые прокладывают российский газопровод в море на глубине более 30 метров. Таким образом, санкции могут задеть и другой российский газопровод - "Турецкий поток".
Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2" . Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2" . В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2" .
США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.
Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2". Австрийский канцлер поддержал строительство "Северного потока-2".
Ангела Меркель подчеркнула необходимость сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
Польша заявила, что не прекратит блокировать строительство "Северного потока-2". США предупредили о "много возможностей" остановить "Северный поток-2".
Министр экономики Германии заявил, что ФРГ не откажется от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ в Азовском море.
В Минэнерго РФ заявили, что проложены уже более половины "Северного потока-2".
Постпреды ЕС утвердили изменения в Газовой директиве, регулирующей Северный поток-2.
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